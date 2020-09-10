В Китае широкий резонанс вызвала судебная тяжба между некой супружеской парой и их 22-летней дочерью. Называется лишь имя девушки — Ле-Ле. Воспользовавшись отменой политики «одна семья — один ребенок» небогатые родители взрослой дочери решили завести малыша. Однако не подумали о том, как будут его содержать. Несколько месяцев семья жила на выплаты, положенные в связи с рождением младенца. Ле-Ле, которая училась в колледже, к тому времени уже вела самостоятельную жизнь.

В конце концов уже немолодые родители решили, что не в состоянии воспитывать сына. И потребовали, чтобы заботы о нем взяла на себя его старшая сестра. Ле-Ле, которой надо устраивать собственную жизнь и карьеру, возмутилась и наотрез отказалась. Она с трудом зарабатывала на собственные нужды.

Тогда, как пишет китайское издание Two Eggz, родители подали на нее в суд. Как ни странно, дело в суде девушка проиграла. Суд обязал ее заботиться о двухлетнем мальчике. Согласно статье 29 «Закона КНР о браке», совершеннолетние люди, чьи родители умерли или неспособны заботиться о своих несовершеннолетних детях, должны взять на себя опеку над своими братьями и сестрами.

Решение суде вызвало дискуссии в китайских соцсетях, участие в которых на одной только интернет-платформе Weibo приняли более 74 миллиона человек. Большинство сочли решение суда несправедливым. А родителей назвали безответственными. «Прежде, чем заводить ребенка, им надо было найти работу или хотя бы посоветоваться с Ле-Ле», — писали пользователи сети.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Постоянно клянчил деньги: суд запретил сыну общаться с родителями.

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