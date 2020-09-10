Внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис беременна — СМИ (фото)

Британские СМИ считают, что принцесса Беатрис, которая 17 июля неожиданно вышла замуж, уже может быть беременна первенцем. Как пишет издание Express, поводом для этих предположений послужил визит внучки королевы Елизаветы II в лондонский магазин детских товаров Little White Company. 32-летняя Беатрис была в плиссированной синей юбке, черном блейзере, удобных белых кроссовках и защитной маске. Из магазина она вышла с пакетом, в котором лежали покупки. Ее муж, 37-летний Эдоардо Мапелли Моцци, ожидал супругу в машине.

Фанаты британской королевской семьи уже высказали радость по поводу предстоящего ее прибавления. «О, Боже! Она беременна. Я так рада. Принцесса Беатрис будет отличной мамой», «Это ведь не только я думаю, что принцесса Беатрис беременна?!» — писали взволнованные пользователи сети, многие из которых разглядели намек на округлившийся живот принцессы.

Если слухи подтвердятся, Беатрис, дочь среднего сына королевы принца Эндрю, обгонит свою младшую сестру принцессу Евгению, которая вышла замуж за Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года, но пока еще не успела обзавестись ребенком.

У Эдоардо уже есть четырехлетний сын Вулфи от предыдущих отношений. Беатрис отлично ладит с пасынком.

Между тем букмекеры предполагают, что официальное объявление о беременности Беатрис будет сделано до конца текущего года.

Беатрис и британско-итальянский бизнесмен-аристократ Эдоардо планировали сыграть свадьбу в мае. Однако из-за пандемии коронавируса вынужден были отложить торжество. Предполагалось, что влюбленные поженятся в будущем году. Однако они не стали ждать полного окончания карантина и без лишней помпы провели скромную церемонию в Виндзорском замке. Присутствовали лишь ближайшие родственники, включая венценосную бабушку невесты.

Беатрис пошла под венец в винтажном платье цвета слоновой кости от Norman Hartnell, которое ей одолжила королева. В 1962 году Елизавета надевала его на одну из кинопремьер.

После свадьбы молодожены провели медовый месяц во Франции и в Италии.

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