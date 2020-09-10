27.70 / 27.90 32.49 / 32.93
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Навальный пришел в себя и все помнит – «Шарите» пришлось усилить охрану

10:03 10 сентября 2020
Клиника «Шарите»

В Германии, где медики вывели из комы российского оппозиционера Алексея Навального, серьезно усилили охрану клиники «Шарите» — это связано с тем, что политик психически практически полностью восстановился и помнит, что с ним произошло.

Об этом в материале, подготовленном совместно с Bellingcat и Der Spiegel, сообщает The Insider. Отмечается, что на пути желающих попасть к Навальному установлено три кордона охраны — высший режим безопасности («красная угроза») был введен накануне. К пациенту уже разрешили пускать посетителей.

О состоянии Навального известно, что он помнит произошедшее с ним — вплоть до приступов боли и потери сознания в туалете самолета. Врачи предполагают, что физически политику удастся восстановиться как минимум на 90 процентов. Его прогрессирующее восстановление связывают как с быстрой реакцией пилотов, решивших посадить самолет в Омске, так и с тем, что атропин он получил еще в аэропорту.

В материале также отмечается, что следы отравляющего вещества типа «Новичок» удалось обнаружить не только в организме россиянина, но и на поверхности бутылки, из которой он пил — она также попала в Германию. Немецкие следователи полагают, что именно последний момент стал «провалом российских спецслужб».

Вместе с тем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что в статье много преувеличений и неточностей. «В связи с последними материалами об Алексее, О том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Навального могли отравить усовершенствованной версией яда из группы «Новичок», доза которой была точно рассчитана. Следы отравляющего вещества нашли, в том числе, на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил.

Фото falco с сайта Pixabay.

712

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Евгений Зинченко

Еще один ведущий уволился с "1+1"

Лариса Созаева с сыном Павлом Павликом

Бывшая жена Виктора Павлика увидела мистику в смерти сына

погода

Жарко, солнечно и без дождей: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Ялта

«Следствие.инфо» выяснило скандальную подробность о поездке Медведчука в Крым

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер