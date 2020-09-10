Навальный пришел в себя и все помнит – «Шарите» пришлось усилить охрану

В Германии, где медики вывели из комы российского оппозиционера Алексея Навального, серьезно усилили охрану клиники «Шарите» — это связано с тем, что политик психически практически полностью восстановился и помнит, что с ним произошло.

Об этом в материале, подготовленном совместно с Bellingcat и Der Spiegel, сообщает The Insider. Отмечается, что на пути желающих попасть к Навальному установлено три кордона охраны — высший режим безопасности («красная угроза») был введен накануне. К пациенту уже разрешили пускать посетителей.

О состоянии Навального известно, что он помнит произошедшее с ним — вплоть до приступов боли и потери сознания в туалете самолета. Врачи предполагают, что физически политику удастся восстановиться как минимум на 90 процентов. Его прогрессирующее восстановление связывают как с быстрой реакцией пилотов, решивших посадить самолет в Омске, так и с тем, что атропин он получил еще в аэропорту.

В материале также отмечается, что следы отравляющего вещества типа «Новичок» удалось обнаружить не только в организме россиянина, но и на поверхности бутылки, из которой он пил — она также попала в Германию. Немецкие следователи полагают, что именно последний момент стал «провалом российских спецслужб».

Вместе с тем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что в статье много преувеличений и неточностей. «В связи с последними материалами об Алексее, О том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Навального могли отравить усовершенствованной версией яда из группы «Новичок», доза которой была точно рассчитана. Следы отравляющего вещества нашли, в том числе, на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил.

Фото falco с сайта Pixabay.



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