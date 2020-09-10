Может привести к гражданской войне: нобелевский лауреат Алексиевич дала оценку событиям в Беларуси

Единственная оставшаяся на свободе в Беларуси член президиума Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич провела спонтанный брифинг на пороге своей квартиры.

Об этом пишет «Голос Америки».

По словам нобелевского лауреата по литературе, уезжать за границу она не намерена, по крайней мере добровольно. Для описания событий, происходящих в республике, она нашла только одно подходящее слово — террор.

«Я хочу сказать, что это террор, террор против собственного народа. То есть один человек осуществляет террор против своего народа. И мы, к сожалению, оказались беспомощны», — сказала она.

Алексиевич уточнила, что ни о каком перевороте не шла речь — от властей лишь требуют начать переговоры с обществом.

«Это назрело, и надо говорить с обществом, иначе все это будет загнано в подполье и не принесет ничего… кроме гражданской войны», — добавила известная писательница.

Ранее Алексиевич опубликовала обращение, в котором, в частности, призвала и российскую интеллигенцию не молчать о происходящем сейчас в Беларуси.

«Сначала у нас похитили страну, [а теперь] похищают лучших из нас», — отметила Алексиевич.

Напомним, что помимо Светланы Алексиевич последним членом президиума оппозиционного Координационного совета, продолжавшим работу внутри Беларуси, являлся оппозиционный политик Максим Знак. Но и он был задержан в среду, 9 сентября, людьми в штатском и в масках. Это произошло в штабе арестованного и незарегистрированного кандидатом в президенты экс-банкира Виктора Бабарико.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще один лидер белорусской оппозиции — Мария Колесникова, ранее пропавшей без вести на границе с Украиной, была арестована в рамках уголовного дела о захвате власти, по которому она проходит в качестве подозреваемой.

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