Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии: названа причина

Кипр заблокировал принятие санкций Евросоюза в отношении руководителей Беларуси, ответственных за проведение выборов президента 9 августа и репрессии в отношении протестующих.

Об этом со ссылкой на France-Presse пишет RFI.

Отказ поддержать введение санкций против белорусских руководителей связан с тем, что Кипр в свою очередь требовал от ЕС ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья

Как известно, открытие запасов газа в Средиземном море неподалеку от кипрских берегов усилило напряженность, существующую в отношениях между Кипром и Турцией со времени турецкого военного вмешательства в 1974 году, которое привело к территориальному разделу острова.

Президент Франции Эмманюэль Макрон еще летом 2019 года высказывал поддержку Кипру в конфликте с Турцией. «Хочу еще раз подчеркнуть нашу абсолютную солидарность с киприотами и нашу приверженность принципу государственного суверенитета. Турция должна прекратить свою незаконную деятельность в экономической зоне, которая принадлежит исключительно Кипру, — заявлял французский президент.

Ожидается, что следующий раунд консультаций глав МИД стран ЕС, на котором будет обсуждаться введение санкций в отношении Беларуси, состоится 21 сентября.

Напомним, что министры иностранных дел стран ЕС согласовали введение санкций «против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов». Совет Европы подготовил список чиновников, которые попадут под ограничительные меры: им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы в Европе заморожены. В список попали около 40 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на данный момент санкции в отношении руководителей Беларуси, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации результатов выборов президента, ввели Латвия, Литва и Эстония.

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