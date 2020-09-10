У Трампа сделали еще одно предупреждение властям Беларуси

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что администрация США «крайне обеспокоена» продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Беларуси. Сам же американский лидер ранее сам назвал ситуацию в Беларуси «ужасной».

Заявление Макэнани прозвучало в ответ на вопрос журналиста о том, что собирается предпринять президент Дональд Трамп, чтобы поддержать белорусов в их борьбе за демократию и остановить нарушения прав человека в Беларуси, пишет «Голос Америки».

«Сообщения о похищении, насильственном изгнании или других угрозах в отношении представителей оппозиции — это лишь некоторые из многих методов, используемых белорусскими властями для подавления свободы слова», — сказала Макэнани.

По ее словам, Вашингтон совместно с международными партнерами работает над тем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершает эти нарушения.

«Мы призываем правительство Беларуси освободить всех, кто был несправедливо задержан. Что касается выборов, то выборы не были ни настоящими, ни свободными, ни справедливыми. Они были фальсифицированы. Огромное количество мирных протестов белорусов ясно показывает, что правительство больше не может игнорировать призывы людей к демократии», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Ставка при этом будет сделана на санкции и ограничения для белорусского истеблишмента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Госдепа Майк Помпео от имени своей страны призвал правительство Беларуси принять предложение ОБСЕ выступить в качестве посредника в организации диалога и вовлечении в него всех заинтересованных сторон. Также США поддержали международные усилия по независимому расследованию нарушений в ходе выборов в Беларуси, связанных с выборами нарушений прав человека, а также последовавших за выборами репрессий.

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