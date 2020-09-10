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Мир

Заплатят за сотрудничество с оккупантами: США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank

2:50 10 сентября 2020
Deutsche Bank Trust Company Americas

Пока в Евросоюзе активно расширяют «крымские» санкции против РФ, включая в свой список строителей Керченского моста, Соединенные Штаты решили также не оставаться в стороне и наказать компании, которые вознамерились обойти введенные ими ограничения.

Так, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысячи долларов из-за нарушения санкций против РФ, введенных из-за оккупации Крыма.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о том, что 30 июля 2015 года Минфин США внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который был связан с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Спустя неделю «дочка» Deutsche Bank провела платеж на 29 млн долларов, в котором сохранялся экономический интерес IPP.

По информации Минфина, банк провел крупный платеж через США, который был связан с серией закупок мазута. В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не предпринял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.

Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк», который также находился под санкциями за работу в оккупированном Крыму.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина и еще пять стран-партнеров Евросоюза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год в отношении России санкций, введенных из-за аннексии Крыма и нарушения прав человека на захваченном полуострове.

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