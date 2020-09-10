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Мир

В Беларуси "киберпартизаны" взломали сайт "типа академии МВД"

1:51 10 сентября 2020
Взлом сайта

В ответ на жесткий разгон мирных протестов и задержание их лидеров жители Беларуси начали активное сопротивление силовикам всеми доступными им средствами, в том числе и взломом сайтов государственных органов.

Об очередном таком случае рассказывает ресурс TUT.BY: неизвестные «киберпартизаны Беларуси» смогли обойти защиту сайта академии МВД и разместить там сообщение.

Они переименовали сайт в «Типа академия МВД» и разместили на странице изображение, сопроводив его подписью «с любовью, Белорусские киберпартизаны».

Примерно в восемь вечера сайт перестал открываться.

Информационный ресурс отмечает, что это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен. Впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.

А за день до этого, 3 сентября, как писали «ФАКТЫ», кибератаке подвергся сайт МВД Беларуси. При этом неизвестные хакеры объявили на нем в розыск президента страны Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы».

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