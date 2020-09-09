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"Задыхающийся" Макрон снял маску во время выступления и нарвался на шквал критики (видео)

16:55 9 сентября 2020
Макрон в маске

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее нарушил дистанцию во время встречи с принцем Чарльза, нарвался на шквал критики после того, как нарушил введенные правительством правила, призванные не допустить распространения коронавируса. Выступая в тканевой маске перед студентами авиационного лицея в городе Клермон-Ферран, глава державы несколько раз кашлянул. В конце концов он снял маску, попросил воды и откашлялся в кулак. Французский лидер сказал, что маска ему мешает, и он в ней задыхается. И, напившись, попросил дать ему другую, более легкую.

Часть пользователей соцсетей поддержали главу державы, считая, что маска не нужна. Другие, как пишет Euronews, были возмущены тем, что он поставил под угрозу здоровье окружающих. К тому же Макрон кашлял в ладонь, а не в сгиб локтя, как требуют установленные французскими властями правила. А потом грязными руками дал помощнику подержать его микрофон.

Кто-то написал, что такие тканевые маски, как у Макрона, обязали носить учителей. И те вынуждены носить их иногда по восемь часов в день — когда сам президент не выдержал и пяти минут.

Во Франции наблюдается новая волна COVID-19. За сутки 8 сентября в стране прибавилось 6455 новых случаев. Общее число заболевших во Франции — более 335 500 человек.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Японии самолет совершил экстренную посадку, чтобы высадить отказавшегося надеть маску пассажира.

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