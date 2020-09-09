27.68 / 27.88 32.41 / 32.85
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лучший результат — 52 минуты: в России провели соревнования на скорость копания могил (видео)

16:40 9 сентября 2020
Лопата

В России, где ранее планировали провести в Омске первые соревнования по скоростному копанию могил, «кладбищенский батл» хотели перенести на следующий год, но все же провели в Томске.

Как передает «Мэш», изначально эти соревнования планировали во Владивостоке, потом в Омске. Все закончилось тем, что в Томск съехались коллеги из пяти городов и порыли.

Отмечается, что лучший результат показал житель Томска (52 минуты). Копатель, занявший последнее место, уложился в 70 минут.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России в конкурсе на самое веселое название села Хренище уступило Мошонкам.

Иллюстраивное фото Goumbik с сайта Pixabay.

120

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Макрон в маске

"Задыхающийся" Макрон снял маску во время выступления и нарвался на шквал критики (видео)

погода

Настоящее бабье лето: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Юлия Бориско

"Это убивало меня физически": популярная телеведущая призналась, почему ушла с "1+1"

Бойцы ВСУ

Ярош о запрете открывать ответный огонь: "Это нужно прекращать, иначе мы потеряем ВСУ"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер