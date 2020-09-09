Лучший результат — 52 минуты: в России провели соревнования на скорость копания могил (видео)

В России, где ранее планировали провести в Омске первые соревнования по скоростному копанию могил, «кладбищенский батл» хотели перенести на следующий год, но все же провели в Томске.

Как передает «Мэш», изначально эти соревнования планировали во Владивостоке, потом в Омске. Все закончилось тем, что в Томск съехались коллеги из пяти городов и порыли.

Отмечается, что лучший результат показал житель Томска (52 минуты). Копатель, занявший последнее место, уложился в 70 минут.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России в конкурсе на самое веселое название села Хренище уступило Мошонкам.

Иллюстраивное фото Goumbik с сайта Pixabay.

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