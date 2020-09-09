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Мир

Туск предложил выдвинуть Тихановскую на Нобелевскую премию мира

16:29 9 сентября 2020
Сергей и Светлана Тихановские

Экс-премьер Польши Дональд Туск предложил номинировать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского на Нобелевскую премию мира.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Тихановскую, которой ЦИК дал около 10 процентов голосов на президентских выборах, вынуждена была покинуть Беларусь. Но она постоянно записывает видео, призывая людей не признавать Лукашенко избранным президентом и обещает последнему, что «протесты на улицах Беларуси не закончатся никогда».

Как сообщали «ФАКТЫ», американского президента Дональда Трампа, который, баллотируется на второй президентский срок, номинировали на Нобелевскую премию мира 2021 года. Инициатором стал председатель норвежской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Кристиан Тайбринг-Джедде, отметивший ключевую роль Трампа, в частности, в установлении отношений между Израилем и ОАЭ.

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