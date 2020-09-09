Директор Национального агентства по общественному здравоохранению Молдовы, он же главный эпидемиолог страны, Николае Фуртунэ публично сделал скандальное заявление о жертвах коронавирусной инфекции. Из-за своих слов чиновнику пришлось уйти в отставку. Ранее скандал, связанный с коронавирусом возник в Украине, после эвакуации людей из китайского Уханя.

Молдавский чиновник считает, что инфекция убрала тех, кто «был обузой для окружающих».



«Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 унес жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове», — сказал Фуртунэ в эфире телеканала TVR Moldova.

После такого высказывания оппозиционеры потребовали его отставки. Позже с таким же требованием выступил и президент страны Игорь Додон.

Фуртунэ попытался оправдаться тем, что его неправильно поняли. 8 сентября Николае Фуртунэ объявил о своей отставке на заседании правительства, передает Newsmaker.

Напомним, ранее скандальными высказываниями отличилась представитель российского МИД. Мария Захарова, не раз шокирующая окружающих недипломатичными заявлениями, публично оскорбила главу дружественного РФ государства, но при этом продолжает находиться на своем посту.

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