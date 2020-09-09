Служащие британской королевы Елизаветы II провели акцию протеста у Виндзорского замка. Они выступают против увольнений и сокращения их пенсий. Из-за пандемии коронавируса в ближайшее время работу могут потерять до 300 человек из персонала королевских замков и дворцов. Это составляет половину всего штата. Оставшимся планируют в будущем урезать пенсионные выплаты. Как сообщает издание Daily Mail, в финансах Ее Величества образовалась брешь в размере около 18 миллионов фунтов (более 23 миллионов долларов).

Служащие стояли возле замка молча — с картонной фигурой английского короля Генриха VIII и плакатом с надписью: «Король Генрих рубил головы. Теперь они хотят рубить наши рабочие места и урезать пенсии. Верность — это дорога с двусторонним движением».

94-летняя королева Елизавета и ее муж принц Филипп сейчас отдыхают в шотландском замке Балморал. Стало известно, что они намерены прервать свой отпуск на три недели раньше срока и переехать в свое поместье Сандрингем, которое находится в графстве Норфолк. Они поселятся не в самом дворце, а в коттедже фермерского типа Wood Farm с пятью спальнями. Обычно из замка Балморал Елизавета всегда отправлялась в Виндзорский замок. И делила свое время в течение года между ним и Букингемским дворцом — официальной королевской резиденцией в Лондоне.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», стало известно, что королева Елизавета собирается устроить возле Сандрингемского дворца публичный кинотеатр.

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