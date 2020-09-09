Датский изобретатель Петер Мадсен, отбывающий пожизненное тюремное заключение без права условно-досрочного освобождения за убийство шведской журналистки, впервые признался в этом преступлении. На вопрос позвонившего ему по телефону журналиста, который спросил, убил ли он журналистку Ким Валль в августе 2017 года, 49-летний Мадсен ответил: «Да». И добавил: «Есть только один виновный, и это я». Этот разговор, как пишет New York Post, был обнародован в новом документальном фильме Discovery Networks Denmark «Секретные записи с Петером Мадсеном».

Мадсен пригласил Валль, планировавшую написать о нем статью, на борт своей субмарины Nautilus, которая считалась самой большой в мире частной подводной лодкой. Они отправились в плавание из Копенгагена. И больше 30-летнюю Валль никто не видел живой.

Через день судно затонуло. Петера спас экипаж находившейся поблизости яхты. Сначала Мадсен заявил, что местонахождение журналистки ему неизвестно, поскольку он ранее высадил ее на берег. Однако после того, как в море обнаружили ее обезглавленное тело и конечности, Петер несколько раз менял свои показания.

В конце концов он признался, что расчленил тело Ким, но отрицал свою причастность к ее убийству. От трупа он избавился потому, что испугался обвинений. По его словам, девушка якобы погибла в результате несчастного случая — на голову ей упала тяжелая крышка люка. Потом он говорил, что она надышалась угарным газом.

Однако обвинение считало, что это было спланированное убийство. В ходе судебного разбирательства прокурор утверждал, что Мадсен подвергал Ким пыткам, осуществляя свои извращенные и садистские сексуальные фантазии. На груди и гениталиях погибшей были обнаружены не менее 15 ран, сделанных острым предметом. Следователи, изучив компьютер подозреваемого, нашли в нем видео с кадрами пыток женщин и их казни путем обезглавливания.

25 апреля 2018 года Петер Мадсен был признан виновным в убийстве Ким Валль и приговорен к пожизненному сроку.

Ким Валль

Как писали «ФАКТЫ», по решению суда субмарина, на которой была убита журналистка, была уничтожена.

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