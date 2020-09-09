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Меган Маркл и принц Гарри будут получать по миллиону долларов за каждое публичное выступление

13:03 9 сентября 2020
Принц Гарри и Меган Маркл

Публичные онлайн-выступления Меган Маркл и принца Гарри, которые уже вернули в британскую казну свой долг за ремонт их дома в Виндзоре, оцениваются в миллион долларов каждое. Это стало известно после утечки в прессу документа, касающегося контракта, заключенного ранее герцогом и герцогиней Сассекскими с базирующимся в Нью-Йорке агентством Harry Walker Agency. Оно занимается организацией лекций известных персон, и его клиентами являются бывшие президенты США с их женами — Барак и Мишель Обама, а также Билл и Хиллари Клинтон. Сообщалось, Гарри и Меган намерены читать лекции на социальные темы — в том числе по вопросам гендерного и расового равенства, а также касающиеся проблем защиты окружающей среды и психического здоровья.

Как следует из документа, пишет издание Daily Telegraph, Гарри и Меган оставляют за собой право полностью контролировать процесс. Они сами будут выбирать, кто будет представлять их, а также модерировать выступления и дискуссии. Они также желают заранее знать, какой формат подключения будет использоваться и каков план действий в чрезвычайных ситуациях на случай технического сбоя. Также им заблаговременно следует сообщать о спонсорах мероприятия. И размере гонорара, который должен перечисляться непосредственно со счета организации-заказчика, с которой будет заключен договор.

Поселившиеся в Калифорнии супруги, которые с 1 апреля сложили с себя официальные полномочия и больше не считаются высокопоставленными членами королевской семьи, обещали Елизавете II, что не будут вести коммерческую деятельность, которая могла бы навредить имиджу монархии. Видимо, именно в связи с этим они хотят в подробностях знать, кто организовывает и финансирует мероприятия — чтобы ненароком не поставить королеву в неловкое положение.

В качестве спикера Гарри уже попробовал свои силы в феврале этого года. Он выступил с речью на мероприятии, которое организовал банк JP Morgan.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Меган и Гарри основали продюсерскую компанию и заключили выгодный контракт с Netflix.

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