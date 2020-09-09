Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Американского президента Дональда Трампа, который, согласно последним соцопросам, отстает от своего соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена, номинировали на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Как сообщает «FoxNews», его кандидатуру подал председатель норвежской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Кристиан Тайбринг-Джедде, отметивший ключевую роль Трампа, в частности, в установлении отношений между Израилем и ОАЭ.

«Поскольку ожидается, что другие страны Ближнего Востока пойдут по стопам ОАЭ, это соглашение может изменить правила игры, превратив Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания», — считает Тайбринг-Джедде.

Также он похвалил американского президента за содействие контактам между конфликтующими сторонами, в частности, речь идет об Индии и Пакистане, а также о Северной и Южной Кореях.

«Трамп прервал 39-летнюю серию американских президентов, которые либо начинают войну, либо вовлекают Соединенные Штаты в международный вооруженный конфликт», — добавил политик, заявивший изданию, что его инициатива не связана с попытками выслужиться перед президентом США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дональд Трамп заявил, что в США готовы поддержать прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Фото Gerd Altmann с сайта Pixabay.



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