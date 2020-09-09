27.66 / 27.87 32.41 / 32.85
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лукашенко связал увольнение главы КГБ с "вагнеровцами"

12:27 9 сентября 2020
Герб КГБ Беларуси

Экс-руководитель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик лишился своей должности из-за истории с наемниками ЧВК Вагнера, которых задержали под Минском, но позже выдали России.

Как передает «Интерфакс», об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время общения с представителями росСМИ, отвечая на вопрос главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко назначил Вакульчика государственным секретарем Совета безопасности, а Комитет госбезопасности РБ возглавил Иван Тертель, до этого руководивший главой Комитета госконтроля.

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Герб КГБ Беларуси

Лукашенко связал увольнение главы КГБ с "вагнеровцами"

Юлия Бориско

"Это убивало меня физически": популярная телеведущая призналась, почему ушла с "1+1"

Судно из Эквадора в порту Южный

Кокаин в бананах: крупную партию наркотика «накрыли» в порту под Одессой (фото, видео)

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

У Владимира Остапчука и его девушки заподозрили коронавирус

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер