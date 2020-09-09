Лукашенко связал увольнение главы КГБ с "вагнеровцами"

Экс-руководитель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик лишился своей должности из-за истории с наемниками ЧВК Вагнера, которых задержали под Минском, но позже выдали России.

Как передает «Интерфакс», об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время общения с представителями росСМИ, отвечая на вопрос главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко назначил Вакульчика государственным секретарем Совета безопасности, а Комитет госбезопасности РБ возглавил Иван Тертель, до этого руководивший главой Комитета госконтроля.



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