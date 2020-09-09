Заразившийся COVID-19 43-летний трансгендерный мужчина родил здорового ребенка (фото)

43-летний трансгендерный мужчина по имени Маайки, проживающий в австралийском штате Квинсленд, родил здорового ребенка — несмотря на то, что на девятом месяце беременности заразился коронавирусом. При этом он также болен кистозным фиброзом — наследственным заболеванием, характеризующимся тяжелым поражением органов дыхания.

Маайки (который ранее, будучи еще женщиной, родил двоих детей) после смены пола сохранил женскую репродуктивную систему, что дало ему возможность забеременеть после того, как он перестал принимать гормоны. Оплодотворение было осуществлено с помощью спермы анонимного донора.

COVID-19 Маайки подхватил от своей партнерши Холли Цвальф. В феврале она вернулась домой из Великобритании, будучи, как оказалось, инфицированной. На тот момент Холли была 15-м человеком в Квинсленде, у которого выявили коронавирус.

Как теперь стало известно, Маайки родил ребенка в марте. Таким образом, пишет NZ Herald, он стал первым человеком за пределами Китая, который родил ребенка, болея коронавирусом. А также является первым человек, которому не потребовалась медицинская помощь в связи с коронавирусом во время родов. Маайки рожал естественным путем, не прибегая к помощи кесарева сечения. В настоящее время ребенок и его родители полностью здоровы.

Коронавирус часто вызывает осложнения у беременных и рожениц.

Беременный Маайки

Маайки и Холли

Ранее, как писали «ФАКТЫ», забеременел родившийся женщиной муж модели, которая была мужчиной.

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter