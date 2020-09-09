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«Ягодки еще впереди»: Лукашенко анонсировал свою сенсацию по Навальному

10:51 9 сентября 2020
лукашенко

Александр Лукашенко настаивает, что перехваченный Беларусью разговор «Ника» и «Майка» об Алексее Навальном — это абсолютно подлинный диалог, и он докажет фальсификацию инцидента с отравлением. Более того, Лукашенко утверждает, что есть и вторая часть разговора, еще более убедительная. В Беларуси обещают ее рассекретить.

О предстоящей сенсации от белорусских разведчиков сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Ему предоставили возможность взять интервью у Лукашенко, после чего журналист поделился подробностями общения с политиком.

По словам Бабаяна, Лукашенко знает, что в соцсетях потешаются над обнародованным диалогом «Ника из Берлина и Майка из Варшавы». В Беларуси готовы ответить шутникам.

«Напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьезная история, и это не мы придумали… Это только кусочек этой пленки. У нас есть весь этот разговор… Я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», — приводит журналист обещание Лукашенко.

В Беларуси уточнили, что перехваченные разведкой материалы передали в ФСБ России.

Напомним, ранее в Беларуси заявили, что перехватили разговор неких «Ника» и «Майка». Лукашенко считает, что беседу вели представители спецслужб Польши и Германии, а запись якобы доказывает фальсификацию отравления Навального.

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