В Японии самолет совершил экстренную посадку, чтобы высадить отказавшегося надеть маску пассажира

Самолет японской бюджетной авиакомпании Peach Aviation совершил экстренную посадку из-за пассажира, который не надел защитную маску, нарушая правила, введенные из-за пандемии коронавируса.

Инцидент произошел во время перелета из Кусиро на острове Хоккайдо в Кансай на острове Хонсю. Другие пассажиры начали выражать недовольство в связи с отсутствием у мужчины маски. И отказывались сидеть рядом с ним.

Когда стюардессы попросили нарушителя следовать установленным правилам, тот вступил в пререкания с ними и с другими пассажирами, раскричался и начал всем угрожать. В конце концов командир экипажа принял решение о внеплановой посадке. Скандалиста высадили в аэропорту Ниигаты.

Как сообщает издание Portalmie, самолет прибыл в пункт назначения, опоздав более, чем на два часа.

Согласно данным министерства транспорта Японии, это первый в стране случай экстренной посадки пассажирского самолета на внутреннем рейсе из-за того, что один пассажиров не надел маску. Всего на борту было 124 пассажира.

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