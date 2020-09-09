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Мир

Акула внезапно убила человека на защищенном пляже в Австралии (фото, видео)

8:59 9 сентября 2020
Ник Слейтер

После того, как 63-летняя бизнес-леди стала первой в истории жертвой акулы у побережья американского штата Мэн, в австралийском городе Голд-Кост акула растерзала 46-летнего бизнесмена. Как сообщает Daily Mail, агент по продаже недвижимости Ник Слейтер занимался серфингом на огороженном сетями и считавшимся безопасным для купания пляже, когда на него неожиданно напала неизвестно откуда взявшаяся большая белая акула. Она схватила его за ногу и потянула ко дну.

На пляже, где было много людей, поднялась паника. Тело Ника вытащили на берег другие серфингисты, которые находились буквально в считанных метрах от места трагедии, но ничем не смогли помочь.

Это первый случай убийства акулой человека в этом регионе с 1958 года. Местные пляжи закрыты. Ведутся поиски акулы-людоеда — на море и с воздуха. Пока что не сообщается, каким образом акула могла проникнуть в огороженную зону.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отдыхавший на пляже полицейский выхватил мальчика из-под носа у акулы.


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