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Мир

Популярная писательница утонула в бассейне на глазах у годовалого сына (фото)

8:25 9 сентября 2020
Шанна Хоган с сыном

Известная американская писательница и журналистка Шанна Хоган погибла в результате несчастного случая у себя дома в городе Финикс (штат Аризона). 37-летняя женщина плавала в бассейне вместе со своим 14-месячным сыном Зандером. Как сообщает издание People, Шанна поскользнулась, ударилась головой и, потеряв сознание, захлебнулась. Муж Хоган Мэтт ЛаРусса обнаружил Шанну в воде. Их сын сидел возле бассейна. На мальчике был надувной жилет.

Спустя несколько дней женщина умерла в больнице, так и не придя в сознание. Семья решила передать органы умершей медицинским учреждениям — для пересадки нуждающимся. Мэтт и Шанна прожили вместе почти 20 лет.

Ханна прославилась, опубликовав ряд бестселлеров, написанных на основе реальных преступлений — включая «Танцуя со смертью», «Незнакомец, которого она любила». Одной из наиболее известных ее книг была «Идеальная картинка: история Джоди Ариас», в которой излагалась реальная биография женщины, убившей своего бойфренда из ревности. Это громкое дело в свое время получило в США широкий резонанс. Книга Хоган, опубликованная в 2013 году, попала в список лучших бестселлеров по версии авторитетной газеты New York Times.

Шанна с мужем и сыном

Ранее, как писали «ФАКТЫ», утонула звезда сериала «Хор» Ная Ривера, отправившаяся на озеро вместе со своим маленьким сыном.

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