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Мир

Илон Маск за день стал беднее на более чем 16 млрд долларов: названа причина

5:55 9 сентября 2020
Маск Илон

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск, чьи интересы не ограничиваются только лишь запусками космических кораблей, потерял за сутки более 16 миллиардов долларов из-за падения акций одной из своих компаний — Tesla.

Такие данные опубликованы на Forbes Real-Time.

Еще недавно Маск входил в число самых обеспеченных людей мира, занимая в нем с 102,9 миллиарда долларов почетное пятое место.

Но вторник, 8 сентября, оказался роковым для технологического гения: сначала пришло сообщение о том, что компания General Motors входит с 2 млрд долларов в уставной капитал Nikola — стартапа по производству электрических грузовиков, который является конкурентом Tesla. Компании вместе будут выпускать электрогрузовик Badger — прямого потенциального конкурента Cybertruck, детища Tesla.

Затем комитет S&P Dow Jones Indices отказался включать производителя электрокаров в индекс S&P 500, несмотря на то, что Tesla показывала прибыль на протяжении четырех кварталов подряд. Все это в совокупности привело к снижению стоимости акций Tesla на 21,06% — до 330,21 доллара.

В итоге к концу торгов на бирже NASDAQ Илон Маск лишился 16,5 миллиарда долларов (примерно 19 процентов от общей стоимости своих активов), и его состояние «едва лишь» превышает 71 миллиард долларов.

В результате Илон Маск выбыл из пятёрки богатейших людей мира и теперь занимает в нем седьмое место. В пятерке миллиардер находился чуть больше месяца.

Характерно, месяцем ранее бумаги производителя электромобилей обновили исторический максимум, подорожав на 11%, а в течение года компания Tesla подорожала в несколько раз, и именно ожидания инвесторов о включении компании в S&P 500 были одним из основных драйверов роста.

Сейчас Tesla называют одной из самых опасных компаний для инвесторов. Поводом послужило заявление аналитической компании New Constructs о том, что акции производителя электромобилей сильно переоценены и могут стать «одним из самых больших карточных домиков всех времен, который готовится рухнуть». По оценке аналитиков, справедливая цена акций Tesla равняется примерно 10 процентам от реальных показателей, то есть 41,8 доллара за штуку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что последняя неделя августа ознаменовалась историческим событием: в мире впервые появился человек, чье личное состояние превысило 200 миллиардов долларов — им стал американский бизнесмен, основатель и руководитель компании Amazon Джефф Безос.

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