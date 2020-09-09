Лукашенко под вопросом: в ЕС готовят санкции против 40 белорусских политиков

В Евросоюзе достигли консенсуса относительно введения санкций против 40 белорусских политиков, участвовавших в фальсификации результатов президентских выборов, а также тех, кто причастен к подавлению мирных протестов в Беларуси и задержанию их участников.

Об этом пишет «Польское радио», ссылаясь на источник в дипломатических кругах ЕС.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Европейского союза и замораживание финансовых активов на территории Евросоюза.

В то же время, по словам источника, пока еще европейцы не решили, должен ли быть в санкционном списке президент Беларуси Александр Лукашенко.

Противники подобного шага считают, что необходимо оставить открытые каналы коммуникации с Беларусью. Их оппоненты уверены, что «нелигитимный» по мнению оппозиции кандидат должен в первую очередь понести наказания за вероятные фальсификации на выборах.

Как бы там ни было, что санкционный список окончательно не утвержден. Его должны согласовать послы стран-членов ЕС к второй половине сентября. После чего окончательное решение примут министры ЕС.

Ранее предполагалось, что европейские санкции против Беларуси начнут действовать не позднее 21 сентября. Первоначально в них собирались включить до 20 представителей режима Лукашенко, широкого резонанса, который получили события в Беларуси, список было решено расширить до 40 имен и фамилий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сам президент Беларуси Александр Лукашенко не намерен «замиряться» перед европейцами и пообещал европейским странам «белорусский ответ» на введение санкций против ряда чиновников и его самого. Лидер страны заявил, что в ЕС «зажрались и забыли, что такое Беларусь», пообещав «показать им», кто чего стоит.

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