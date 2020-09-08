Туристу на заметку: масочный режим в Турции теперь обязателен

В Турции, где еще в августа наблюдался постоянный рост зараженных COVID-19, власти ужесточили карантин. Маски теперь будут обязательными по всей стране в общественных местах.

Кроме того, в городских автобусах и микроавтобусах запрещена перевозка стоячих пассажиров, если при этом невозможно обеспечить соблюдение дистанции, передает Gundem Kibris.

Ограничения для метро, трамваев и больших автобусов регионы могут определять самостоятельно.

В стране после полуночи запретили концерты в ресторанах, гостиницах и кафе.

Проверки соблюдения карантина будут проводиться на рынках, пляжах, в заведениях и других общественных местах.

С начала пандемии в Турции зарегистрировали почти 300 тысяч подтвержденных случаев коронавируса и 6730 смертей.

Напомним, на днях в Турции от коронавируса умер украинский турист.

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