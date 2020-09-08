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Мир

Захватили в заложники целый клас: учения в российской школе едва не привели к трагедии

17:32 8 сентября 2020
на уроке

В Ишиме Тюменской области России в пятом классе средней школы провели для детей учения по борьбе с терроризмом. Ранее в российской школе педагог учила 10-классников правильному написанию фразы, содержащей нецензурную лексику.

Ишимским пятиклассникам учителя устроили тренировку. Детей якобы «захватили» в заложники, но о том, что это тренировка, их никто не предупредил. Одному из школьников стало плохо с сердцем.

«Акция» проходила в школе № 2 4 сентября на уроке основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Как сообщает Telegram-канал Baza, «учения» приурочили к очередной годовщине бесланской трагедии. Во время урока ОБЖ в 5А класс ворвались люди в военной форме и разыграли сценку «всем сидеть на местах, это захват заложников».

Жертвами обучающего процесса стали ученики из военно-патриотического класса, местные юнармейцы. Одному их детей, у которого были врожденные проблемы с сердцем, стало плохо, его пришлось забрать домой.

Родители были возмущены такими «учениями», информацию обсуждали в соцсетях.

Директор школы подтвердила, что такое занятие было. По ее версии, все не так страшно, родители исказили информацию. Она отметила, что на публикацию в интернете отреагировали в местном гороно, которое начало проверку по данному факту, передает «Медиазона».

Ранее «ФАКТЫ» писали об ужасном случае, произошедшем в Новосибирской области России, где ученик 8-го класса зарезал педагога.

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