Штаб оппонента Лукашенко "нашел" пропавшую Колесникову у белорусских пограничников

Мария Колесникова, порвавшая свой паспорт, чтобы не быть насильственно вывезенной с территории Беларуси, может находится в Мозырском погранотряде.

Как сообщает tyt.by, такую информацию из нескольких анонимных источников получили в штабе белорусского политика Виктора Бабарико. Вместе с тем отмечается, что оперативный дежурный заявил в беседе с адвокатом Максимом Знаком, что не знает о фактах задержания кого-либо в пункте пропуска «Александровка».

Также сообщается, что Государственный пограничный комитет, подтвердивший задержание оппозиционерки, не сообщил, ни кто задерживал Марию Колесникову, ни на каких основаниях она задержана.

Кстати, о задержании Колесниковой заявлял и президент Белоруси Александр Лукашенко, заявивший, что пограничники поступили правильно, и что Колесникова хотела сбежать в Украину к сестре.

Однако отец оппозиционерки слова Лукашенко о «побеге» опровергает. Как отмечает издание, Александр Колесников сказал: «Мария всегда повторяла: „Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси“. Это была ее принципиальная позиция. Она ничего не говорила мне о том, что планирует уехать в Украину. И я оставил заявление в милиции о ее исчезновении».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявлял, что граждане Беларуси Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова проходили погранконтроль в пункте пропуска «Александровка». В свою очередь украинская ГПСУ сообщила, что Колесникова не прибывала на КПП Украины для прохождения пограничного контроля.

Фото с сайта https://news.tut.by.

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