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Мир

Лукашенко обвинил в попытке "переворота" в Беларуси США и местных "буржуйчиков, которые хотят власти"

16:02 8 сентября 2020
Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, к которому в Минск приехали представители росСМИ, заявил, что протестные акции в стране «подогревают» Соединенные Штаты Америки, действующие через Чехию и Польшу.

Как передает ТАСС, упомянул он и местных «буржуйчиков», которых, по его словам, немного, но которые «хотят власти».

Что же касается власти самого Лукашенко, то белорусский президент заявил, что сам не уйдет и не бросит страну, которую он «обустраивал четверть века», и в очередной раз озвучил тезис о том, что в случае прихода к власти в Беларуси других сил, его сторонников будут «резать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин в Москве обвинил руководство Польши, Литвы, Чехии и Украины в «подогревании деструктивных сил» в РБ.

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