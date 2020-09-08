Почему протестует Европа и при чем здесь Россия (фото)

Первая неделя сентября ознаменовалась массовыми акциями протеста, волна которых прокатилась по всей Европе. Причем поводы для этих демонстраций и митингов, собравших в общей сложности сотни тысяч людей, были разные.

В Беларуси 5 сентября состоялся очередной Женский марш, к которому присоединились студенты большинства вузов республики. Силовики старались не трогать женщин, но очень жестко действовали в отношении молодых людей. Участницы марша пытались отбить студентов у омоновцев. Иногда им это удавалось, иногда — нет. Женщины скандировали «Позор!» и «Не забудем! Не простим!». При этом они подходили к силовикам и пытались разглядеть их как можно лучше. «Покажи лицо!» — требовали женщины, обращаясь к омоновцам в масках и балаклавах.

В воскресенье, 6 сентября, в Минске прошел Марш единства, в котором приняли участие более 100 тысяч человек. Несмотря на мирный характер акции, милиция провела более 600 задержаний.

В Лейпциге (Германия) четыре дня подряд продолжались столкновения демонстрантов с полицией. Стычки произошли в районах Ляйпцигер Остен и Конневиц, который считается оплотом левых и анархистов. Стони митингующих выступили против выдворения жителей из двух самовольно заселенных ими домов, джентрификации (превращения бедных районов в дорогие) и притеснений со стороны правоохранительных органов.

Колонна протестующих прошла всего несколько сот метров, после чего в полицейских полетели камни из окон новостроек. Несмотря на запрет, участники акции подожгли петарды и бенгальские огни. После этого блюстители порядка велели собравшимся разойтись. Некоторых митингующих, чьи лица были скрыты, пришлось преследовать. Была остановлена работа городской железной дороги в южной части Лейпцига. Несколько полицейских получили ранения.

Начальник городской полиции Торстен Шульце назвал нападавших «левыми экстремистами». Правительство федеральной земли Саксония призвало сурово наказать виновных в нападении на полицейских.

Десятки тысяч протестующих вышли 6 сентября на улицы Подгорицы и других городов Черногории. Они были недовольны результатами состоявшихся неделей раньше парламентских выборов, победу на которых одержала оппозиция. Просербски и пророссийски настроенный блок получил 41 из 81 места в Скупщине (парламент Черногории). Впервые за годы независимости бывшей югославской республики партия президента Мило Джукановича, который находится у власти почти 30 лет, потерпела поражение. Теперь оппозиция требует его отставки и изменения прозападного политического курса. Именно этого и боятся демонстранты. Они не хотят, чтобы Черногория пошла на сближение с Сербией и Россией. Напомним, в 2016 году в Черногории предотвратили государственный переворот, который готовила группа националистов, в том числе из России и Сербии.

В столице Венгрии Будапеште 6 сентября тысячи людей выстроились в километровую живую цепь, выступая за автономию для вузов. Живая цепь растянулась от здания театральной академии в центре Пешта, на восточном берегу Дуная, до парламента — Государственного собрания. Во многих местах люди стояли в несколько рядов. В конце августа решением правительства Виктора Орбана часть университетов Венгрии фактически утратили независимый статус. В их попечительские советы вошли исключительно доверенные лица кабинета министров. Венгры увидели в этом еще одну атаку Орбана на демократические свободы.

В субботу, 5 сентября, в столице Хорватии Загребе прошла демонстрация противников ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. В ней приняли участие не менее 3 000 человек. Почти все были без защитных масок и не соблюдали дистанцию. Полиция не вмешивалась в ход акции, устроенной гражданской организацией «Права и свободы». Отмечается, что среди ораторов выделялись политики и общественные деятели крайне правой направленности, чьи выступления чередовались с обращениями противников вакцинации.

Аналогичная акция протеста прошла в тот же день в столице Италии Риме. В акции приняли участие десятки тысяч людей, которые потребовали отмены всех ограничений, введенных правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса. Костяк демонстрантов, пишут итальянские СМИ, составляли водители такси, владельцы отелей, а также представители правоэкстремистских партий. Один из участников демонстративно поджег фотографию Папы Римского Франциска. Активисты распространили затем свое заявление, в котором назвали действия властей «диктатурой в сфере здравоохранения». «Мы находимся в состоянии войны, и те, кто нам ее объявил, не щадят никого», — утверждается в заявлении.

Действия демонстрантов вызвали возмущение министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. «Я прошу отрицающих коронавирус, по меньшей мере, проявить уважение к семьям умерших от COVID-19», — заявил глава МИД. Он напомнил, что пандемия унесла жизни более 35 тысяч итальянцев.

Похожие акции 5 и 6 сентября прошли также в столице Бельгии Брюсселе. Большая часть протестующих пришли без масок. На плакатах, которые они несли, было написано: «Я дышу свободно!», «Живи своей жизнью, эпидемия закончилась» и «Убитые маской».

Европейские психологи объясняют эту волну протестов усталостью людей. Миллионы европейцев раздражены неопределенностью, которую принес в нашу жизнь коронавирус. Даже те (в своем большинстве), кто весной поддерживал ограничения и понимал их важность, теперь сомневаются в необходимости карантинных мер. Лето не оправдало надежд на то, что вирус отступит, сойдет на нет. Число новых случаев заражения растет. Этому способствует начало учебного года. Люди боятся, что власти снова введут жесткий карантин. Они перестают верить своим министрам и президентам. Страх перед новым локдауном приобретает политическую окраску и выливается в активный протест практически по любому поводу — от чистого отрицания коронавируса до желания отставки действующих властей, которые, как представляется людям, не справились с вызовом в виде COVID-19.



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