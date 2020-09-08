«Прорыв» критиков Лукашенко в Украину: что произошло на границе и почему версия Минска выглядит сомнительно

В ночь на вторник, 8 сентября, в Украину из Беларуси прибыли представители Координационного совета белорусской оппозиции — Иван Кравцов и Антон Родненков. Эту информацию «ФАКТАМ» подтвердили украинские пограничники. По официальной версии Минска, Кравцов и Родненков якобы «прорывались» через границу, однако на видео, опубликованном в Telegram-канале государственного Агентства телевизионных новостей, видно, что ни о каком прорыве речь не идет. По информации «ФАКТОВ», на украинский пункт пропуска Родненков и Кравцов прибыли на автомобиле марки BMW.

В сопроводительном тексте ATN_NEWS написано, что спутницу Кравцова и Родненкова — Марию Колесникову якобы выкинули из машины, однако на видео этого фрагмента нет. История с выездом вызывает массу вопросов, поскольку выглядит, как принудительное выдворение из страны. Как стало известно позже, чтобы остаться в Беларуси, Колесникова на границе порвала свой паспорт.

Аналитик Игар Тышкевич на своем Youtube-канале подробно разобрал ситуацию и указал на ее странности. В частности, он подробно рассказал о пункте пропуска «Александровка-Вильча», через который Родненков и Кравцов якобы заехали в Украину. Между украинским и белорусскими пунктами пропуска достаточно большое расстояние и есть еще один шлагбаум со стороны Украины.

«На кадрах с камеры показано, что автоматический шлагбаум открывается, а машина покидает пункт пропуска. Это значит, автомобиль выезжает с пункта пропуска и следует в поселок Александровка, а затем в сторону украинской границы», — говорит Тышкевич.

Он отмечает несколько странностей официальной версии — о прорыве речь не идет, поскольку на видео видно, что автомобиль прошел пункт пропуска чисто.

«Остановка машины могла быть, если какие-то творческие люди решили остановить машину, например, в Александровке. Там могло быть что-то, о чем белорусское телевидение не говорит. Тогда, возможно, была попытка быстренько проехать на украинскую территорию», — говорит аналитик.

Как сообщали «ФАКТЫ», Колесникова, Родненков и Кравцов пропали 7 сентября. Почти сутки о них ничего не было известно.

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