У принца Эрнста Августа V Ганноверского, который является мужем принцессы Монако Каролины (старшей сестры князя Альбера II), снова возникли проблемы с законом. Как сообщает издание Express, 66-летнего главу Ганноверского королевского дома арестовали в Австрии за дебош и угрозы в адрес прислуги. Охотничий домик принца, расположенный в городке Альмталь в Австрийских Альпах, был окружен полицейскими, которые прибыли по вызову одной из его служащих.

Сотрудница пожаловалась, что принц в грубой форме требовал, чтобы она и ее муж убирались из дома. В противном случае он обещал расправиться с ними, вызвав группу головорезов. Эрнст Август также разбил окно сорванным им дорожным знаком. Так что помимо угроз немецкий аристократ обвиняется в причинении имущественного ущерба.

В середине июля принц был доставлен в психиатрическое отделение больницы австрийского окружного центра Феклабрукк после стычки с полицейскими. Эрнст Август угрожал офицерам ножом и ударил одного из них в лицо. Принц, впрочем, утверждал, что полицейские сами на него напали. И что они были пьяны. Во всяком случае, произвели на него впечатление нетрезвых.

Позже в том же месяце у принца была еще одна ссора с другими австрийскими полицейскими, которых он угрожал убить.

Эрнст Август давно известен своим буйным нравом. В 1999 году он был оштрафован на 350 тысяч евро за нападение на фотографа, которому он сломал нос. В 2004 году его признали виновным в избиении владельца гостиницы в Кении, где он проводил свой отпуск вместе с супругой Каролиной. Тогда ему пришлось выплатить штраф в размере 200 тысяч евро.

Во время международной выставки «Экспо-2000» в Ганновере принц публично помочился на турецкий павильон, чем вызвало скандал. Его обвинили в оскорблении народа Турции.

Эрнст Август женился вторым браком на принцессе Каролине в 1999 году. У них есть общая дочь — 20-летняя принцесса Александра. С 2009 года супруги не живут вместе, хотя официально развод не оформляли.

Эрнст Август и Каролина

Ранее «ФАКТЫ» писали, что россиянка родила ребенка принцу Ганноверскому, пасынку принцессы Монако Каролины.

205

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter