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В Египте нашли 13 прекрасно сохранившихся гробов с мумиями возрастом более 2500 лет (фото, видео)

10:59 8 сентября 2020
Фрагмент гроба

В древнем некрополе близ египетского селения Саккара, в 30 километрах к югу от Каира, обнаружили погребальную камеру на глубине 11 метров под поверхностью земли. В нем находилось 13 прекрасно сохранившихся деревянных гробов с мумиями. Их возраст — свыше 2500 лет.

Как пишет издание Esquire, гробы, которые были сложены один на другой, все еще полностью запечатаны. Покоящиеся в них останки оставались нетронутыми все эти годы. Некоторые деревянные саркофаги даже сохранили остатки краски, нанесенной на дерево.

Саккара служила некрополем Мемфиса, столицы древнего Египта. Здесь хоронили умерших. Однако многие могилы были впоследствии разграблены.
Обнаружение нетронутого тайника оставляет шанс на нахождение погребальной утвари и останков, которые могли бы расширить знания о древнеегипетских погребальных обычаях.

Египетские археологи также сообщают о трех запечатанных нишах в той же камере, которые могут содержать еще больше гробов.

Фото Ministry of Tourism and Antiquities

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые реконструировали голос древнеегипетского жреца, жившего 3000 лет назад.

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