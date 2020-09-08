Открыт самый длинный стеклянный мост в мире: как он выглядит (фото, видео)

В Китае открыли стеклянный мост рекордной длины — 526 метров. На нем одновременно может находиться 500 человек. Ранее серьезная проблема возникла с одним из известнейших мостов Украины.

Как сообщает Outlook India, в Китае открыли самый длинный в мире подвесной стеклянный мост. Он имеет высоту 201 метр и соединяет берега реки Ляньцзян. Длина моста составляет 526 метров. Он изготовлен из стекла, которое имеет три слоя общей толщиной 4,5 сантиметра. Проходящие по мосту могут видеть, что происходит у них под ногами. На мосту могут одновременно находиться полтысячи человек.

Китаю принадлежал и предыдущий рекорд по длине моста — конструкция в Национальном парке Чжанцзяцзе, в провинции Хунань протянулась на 393 метра. Ее высота — 300 метров.

Ранее сообщалось, что открытый в Киеве стеклянный пешеходно-велосипедный мост через Днепр привлекает автомобилистов.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter