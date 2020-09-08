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Принц Гарри и Меган Маркл окончательно «развелись» с Британией, вернув в казну долг (фото)

8:34 8 сентября 2020
Меган Маркл и принц Гарри

Поселившиеся в США принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые на днях заключили выгодную сделку с Netflix, вернули в британскую казну деньги, потраченные на ремонт их дома в Виндзоре, Фрогмор-коттеджа, из денег налогоплательщиков.

2,4 миллиона фунтов (около 3, 2 миллиона долларов) поступили в обратно в Суверенный грант — средства, выделяемые правительством страны для королевы и выполняющих официальные королевские обязанности членов ее семьи, которыми герцог и герцогиня Сассекские больше не являются.

При этом Гарри и Меган сообщили, что оставили себе Фрогмор-коттедж, который сейчас стоит пустым, и будут использовать его в качестве своей личной резиденции во время будущих визитов в Великобританию. Этот дом королева Елизавета II подарила им в качестве свадебного подарка в 2018 году.

Фрогмор-коттедж

Герцог и герцогиня Сассекские также откажутся от дальнейшего финансирования со стороны принца Чарльза. Ранее большую часть их дохода составляли деньги, которые отец Гарри выдавал им от прибыли, которую получает от герцогства Корнуолл — недвижимости, традиционно принадлежащей наследнику британского престола. По сообщениям СМИ, именно на деньги Чарльза пара недавно купила себе дом в окрестностях Санта-Барбары, потратив 14 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Гарри и Меган собираются погашать свой долг за масштабный ремонт Фрогмор-коттеджа частями — в течение 11 лет, примерно по 24 тысячи долларов в месяц. Как полагают эксперты, досрочное его погашение означает окончательный развод Меган и Гарри с Британией и «точку невозврата» их в королевскую семью. Так, королевский корреспондент издания Daily Mail Ричард Кэй считает, что у пары более нет «королевского будущего». И что Гарри наконец может почувствовать себя свободным. Долг за ремонт Фрогмор-коттеджа он считал цепью, привязывавшей его к родной земле и не позволявшей избавиться от критики СМИ. Теперь, как считает принц, у британской публики больше не будет повода придираться к нему и его жене, и никто не будет иметь права их контролировать.

Однако многие полагают, что, основав продюсерскую компанию и заключив сделку с Netflix, внук королевы и его супруга стали еще более публичными людьми, чем были до сих пор. И что им все равно не удастся избежать пристального и не всегда благожелательного внимания СМИ (как в Британии, так и в США) к их жизни и деятельности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри пожертвовали интересами ветеранов-инвалидов ради своего бизнеса.

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