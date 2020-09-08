Новый "антирекорд": площадь пожаров в Калифорнии превысила 881,4 тысяч га

В американском штате Калифорния продолжают бушевать лесные пожары, охватившие площадь в 881,4 тыс. гектаров.

Соответствующие данные опубликованы в понедельник на сайте пожарной службы штата, передает агентство Associated Press.

В сообщении отмечается, что данный показатель стал рекордно большим в истории Калифорнии за все время ведения таких подсчетов с 1987 года.

Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году — около 793,2 тыс. гектаров.

В текущем году количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, составляет 7 563. Огонь уничтожил и нанес ущерб 3 866 домам и постройкам. Число жертв стихийного бедствия возросло с семи до восьми человек, подтвердила пожарная служба.

Температура в Лос-Анджелесе достигла в воскресенье 49,4 градуса Цельсия.

Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в городе. Предыдущий максимум в Лос-Анджелесе наблюдался 22 июля 2006 года. Тогда температура повысилась до 48,3 градуса Цельсия.

Операторы электросети Калифорнии в воскресенье предупредили о возможности массовых отключений энергии на территории штата из-за аномальной жары. Без электроснабжения в течение суток на время могут остаться до 9 млн человек.

Губернатор Гэвин Ньюсом 18 августа ввел режим чрезвычайной ситуации на уровне штата из-за небывалой жары и пожаров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о пожарах на линии соприкосновения на Донбассе: при их тушении погибли двое бойцов ВСУ. Военные пытались уйти из опасного района и попали на вражеское минное поле.

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