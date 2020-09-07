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Мир

«Он должен мне денег»: «повар Путина» Пригожин перевел миллион рублей на лечение Навального

22:25 7 сентября 2020
Евгений Пригожин

В клинику «Шарите», в которой лечат отравленного российского оппозиционного политика Алексея Навального, поступил перевод в размере 1 млн рублей. Его сделал бизнесмен Евгений Пригожин.

«Пресс-служба компании „Конкорд“ информирует о том, что Евгений Пригожин перечислил в клинику „Шарите“ очередной транш в размере миллиона рублей. Клиника отчиталась за предыдущие потраченные средства, и этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального», — сообщается в релизе, размещенном в Telegram-канале компании Пригожина «Конкорд».

«Пусть лечат так, чтобы был абсолютно здоров, тем более он мне денег должен», — добавил Пригожин, которого также называют «поваром Путина» и куратором ЧВК Вагнера.

При этом после публикации новостей об улучшении состояния здоровья Алексея Навального начал падать курс рубля, сообщает DW. В понедельник, 7 сентября, стоимость 1 евро превысила 90 рублей, а доллар впервые с 22 апреля торговался выше 76 рублей. Такое падение связано с возможным введением ЕС новых санкций против РФ из-за отравления Навального.

Ранее сообщалось, что в Германии Алексей Навальный вышел из комы.

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