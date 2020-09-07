Во славу вермахта: в России громко оскандалились с поздравлением донских казаков (фото)

В городе Новочеркасске к празднованию 450-летия служения донских казаков России на фасаде ТЦ «Арбат» разместили баннер с изображением казаков вермахта. Ранее президента РФ Путина уличили в использовании фразы, которую ошибочно приписывают Гитлеру.

Глава Новочеркасса Юрий Лысенко заявил изданию «Подъём», что изображение не согласовывалось с администрацией.

«Организация самостоятельно обратилась к дизайнеру, который разработал макет на основе иллюстрации Дмитрия Згонника „Донские казаки на Балканах, 1944 год“. В оригинале на картине изображены два казака, на шапках которых можно разглядеть кокарды с орлами, свастиками, красными кругами и венками из дубовых листьев, однако на макете никаких знаков отличия на форме персонажей не было. Несмотря на то, что макет не был согласован в администрации города, руководство торгового центра приняло решение изготовить и разместить баннер на одной из сторон здания. Как только информация поступила в администрацию, баннер был немедленно демонтирован; в общей сложности он провисел на фасаде не более нескольких часов», — сказал Лысенко.

По мнению управляющего ТЦ Геннадия Веренича, плакат с казаками вермахта —это «грубая ошибка», допущенная «по неопытности дизайнера».

Во время Второй мировой войны 1-я казачья дивизия входила в состав вермахта и СС. Она жестоко подавляла национально-освободительное движение в Югославии.

Ранее сообщалось, что в России умудрились перепутать ветеранов с ветеринарами.

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