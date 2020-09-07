27.60 / 27.82 32.43 / 32.88
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Во славу вермахта: в России громко оскандалились с поздравлением донских казаков (фото)

21:08 7 сентября 2020
Казаки на службе вермахта

В городе Новочеркасске к празднованию 450-летия служения донских казаков России на фасаде ТЦ «Арбат» разместили баннер с изображением казаков вермахта. Ранее президента РФ Путина уличили в использовании фразы, которую ошибочно приписывают Гитлеру.

Глава Новочеркасса Юрий Лысенко заявил изданию «Подъём», что изображение не согласовывалось с администрацией.

«Организация самостоятельно обратилась к дизайнеру, который разработал макет на основе иллюстрации Дмитрия Згонника „Донские казаки на Балканах, 1944 год“. В оригинале на картине изображены два казака, на шапках которых можно разглядеть кокарды с орлами, свастиками, красными кругами и венками из дубовых листьев, однако на макете никаких знаков отличия на форме персонажей не было. Несмотря на то, что макет не был согласован в администрации города, руководство торгового центра приняло решение изготовить и разместить баннер на одной из сторон здания. Как только информация поступила в администрацию, баннер был немедленно демонтирован; в общей сложности он провисел на фасаде не более нескольких часов», — сказал Лысенко.

По мнению управляющего ТЦ Геннадия Веренича, плакат с казаками вермахта —это «грубая ошибка», допущенная «по неопытности дизайнера».

Во время Второй мировой войны 1-я казачья дивизия входила в состав вермахта и СС. Она жестоко подавляла национально-освободительное движение в Югославии.

Ранее сообщалось, что в России умудрились перепутать ветеранов с ветеринарами.

409

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Юлия Бориско

"Это убивало меня физически": популярная телеведущая призналась, почему ушла с "1+1"

Лука Сфаронов-Затравкин

В турецком отеле на аварийный ремонт закрыли бассейн, в который прыгнул 250-килограммовый сын Никаса Сафронова (фото)

Корабль

После «визита» бомбардировщиков США французский военный корабль заблокировал российские комплексы С-400 в Крыму

Чапкис, Яма и Кухар

Роман Дмитрия Дикусара и слезы Илоны Гвоздевой: самые яркие моменты второго эфира «Танців з зірками»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер