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Мир

Убийцам Хашогги вынесли окончательный приговор: как наказали палачей журналиста

17:15 7 сентября 2020
Джамаль Хашогги

В понедельник, 7 сентября, в Саудовской Аравии объявили приговор обвиняемым в убийстве известного оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Напомним, последний раз его видели живым 2 октября 2018 года, когда он входил в саудовское консульство в Стамбуле. Джамаль хотел забрать там документы о своем разводе.

Позже выяснилось, что в консульстве журналиста поджидала группа сотрудников спецслужб, специально прибывшая из Эр-Рияда. Хашогги пытали, убили, его тело расчленили и, по всей видимости, сожгли.

Некоторое время власти Саудовской Аравии всячески отрицали факт убийства журналиста. Они утверждали, что он спокойно покинул консульство. Однако турецкие власти предоставили доказательства расправы над Хашогги.

Ранее пять человек, участвовавших в убийстве Джамаля, были приговорены к смертной казни, однако его семья публично заявила, что прощает их. И вот теперь в Эр-Рияде вынесен окончательный приговор, не подлежащий пересмотру.

Из восьми убийц Хашогги пятеро приговорены к 20 годам тюремного заключения. Остальные трое получили от 7 до 10 лет лишения свободы.

Ранее, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал ответственность за убийство Хашогги. Он заявил, что ничего не знал о готовящемся преступлении, однако это произошло во время его правления, поэтому косвенно он причастен к случившемуся. Вместе с тем западные СМИ, ссылаясь на данные турецких спецслужб, утверждают, что именно принц отдал приказ расправиться с неугодным журналистом.

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