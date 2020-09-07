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Мир

В США после свадьбы коронавирусом заразились 147 человек – трое умерли

15:03 7 сентября 2020
Руки невесты с букетом

После свадьбы, которую 7 августа сыграли в американском штате Мэн, в городе Миллинокет, коронавирусом заразились по меньшей мере 147 человек. Трое из них уже умерли.

Ни один из трех умерших (две женщины в возрасте старше 80 лет и один мужчина старше 70) не был на свадьбе. Они только контактировали с лицами, присутствовавшими на ней.

На торжестве присутствовало 65 гостей, хотя по правилам штата сейчас не допустимы собрания в закрытых помещениях более, чем 50 человек. В итоге гости разъехались по домам, заразившись COVID-19. И передали вирус по цепочке дальше.

Как сообщает Fox23 News, в числе заболевших оказались обитатели дома престарелых, который находится почти в 200 километрах от места свадебного приема, и заключенные тюрьмы, расположенной более, чем в 350 километрах. В тюрьме положительный тест на коронавирус выявлен у 72 человек — как сотрудников, так и заключенных. На злополучной свадьбе, как выяснилось, побывал один из работников этого исправительного заведения.

Сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний штата Мэн Нирав Шаш сравнил распространение коронавируса с гигантским тюбиком, наполненным блестками. «Вы открываете его у себя в подвале, а две недели спустя находите блестки на чердаке. И не имеете понятия, как они туда попали… Так и COVID-19. Вы открываете тюбик с блестками в Миллинокете, а потом выясняете, что его следы находят в тюрьме округа Йорк. Это очень показательно демонстрирует, как быстро, тихо и эффективно он может распространяться», — сказал Шаш.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после домашней вечеринки в честь дня рождения 18 членов семьи заразились коронавирусом.

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