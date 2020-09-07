В Германии не исключают санкции против "Северного потока 2" из-за Навального

В Германии, где подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом группы «Новичок», канцлер Ангела Меркель больше не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2».

Как передает «Немецкая волна» со ссылкой на Reuters, представитель Меркель Штеффен Зайберт заявил, что канцлер ФРГ «согласна с заявлениями министра иностранных дел» Гайко Мааса.

Последний в минувший уик-энд говорил о надеждах на то, что реакция России на информацию об отравлении Навального не приведет к необходимости пересмотра проекта.

В то же время Штеффен Зайберт отметил, что пока рано заявлять о непосредственных санкциях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Германии предложили заморозить строительство газопровода на два года.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter