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Мир

Лукашенко собирается встретиться с Путиным: названа дата

12:15 7 сентября 2020
лукашенко и путин

В ближайшее время в Москве состоится анонсированная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Приглашение приехать в Кремль было озвучено 30 августа, когда российский президент звонил поздравить Лукашенко с днем рождения.

Теперь стала известна и дата встречи. Телеканал «Дождь» сообщает, что два политика встретятся в Москве в понедельник, 14 сентября.

Напомним, Путин назвал президентские выборы в Беларуси состоявшимся и назвал Лукашенко победителем голосования.

А европарламентарий Андрюс Кубилюс убежден, что Путин сам себя загоняет в ловушку, демонстрируя «дружбу» с токсичным белорусским режимом. Тем самым Кремль лишается шансов влиять на политику в Беларуси после ухода Лукашенко.

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