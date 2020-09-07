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Мир

Ловушка для Кремля: в Европе рассказали, как Путин толкает Беларусь в объятия Запада

11:41 7 сентября 2020
Путин

Российский президент Владимир Путин, насыщающий белорусский госаппарат своими сотрудниками, консультантами, советниками на фоне протестов в Беларуси, попадает в ловушку, из которой нет выхода.

Как пишет «Делфи», такую точку зрения высказал европарламентарий, Андрюс Кубилюс — постоянный докладчик ЕП по России.

«Революционные изменения в Беларуси становятся „ловушкой“ для Путина. И у Путина нет хорошего выхода из этих ловушек. Запад должен быть готов к тому, что позиция Путина по Беларуси повлияет на радикальное изменение ориентации белорусского общества», — отмечает он, упоминая, в частности, быстрое разочарование позицией России и растущее взаимопонимание с Западом.

«Чем дольше Путин будет демонстрировать свою „дружбу“ с токсичным режимом Лукашенко, тем меньше у Кремля в будущем будет возможностей для гибридного влияния на политические процессы в Беларуси и разные выборы после Лукашенко», — отмечает европарламентарий.

По словам Андрюса Кубилюса, именно Владимира Путина следует «благодарить» за объединение Украины и геополитический выбор после событий 2014 года. «Только поэтому Кремль все еще не может вернуть себе какие-либо значительные гибридные рычаги влияния, чтобы серьезно повлиять на украинскую политику», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси силовики и помогавшие им «титушки» в штатском и балаклавах жестко разогнали многотысячный митинг. В сеть выложили видео с кадрами избиения протестующих.

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