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В центре Минска похитили оппозиционерку Марию Колесникову

11:39 7 сентября 2020
колесникова

В Беларуси после жесткого разгона уличной акции в Минске репрессии против оппозиции продолжились. Мария Колесникова, участница Координационного совета по мирной передаче власти, утром 7 сентября была похищена неизвестными. Сейчас телефон оппозиционерки не отключен, но на связь она не выходит.

Как сообщает tut.by, ссылаясь на очевидцев происшествия, похищение произошло около 10 часов утра на проспекте Независимости в районе художественного музея. Неизвестные в гражданской одежде затолкали Марию в микроавтобус с надписью «Связь». Подозрительный транспорт с утра стоял возле музея.

При задержании у Колесниковой выпал телефон, но похитители забрали его.

Также утром 7 сентября перестал выходить на связь пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков. Коллеги не могут связаться с еще двумя членами совета — Максимом Богрецовым и Иваном Кравцовым.

Напомним, ранее генпрокурор Беларуси пообещал уголовные дела участникам Координационного совета оппозиции. Один из членов совета был задержан неизвестными,

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