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Симптомов нет: новый коронавирус поразил десятки людей в Китае

7:59 7 сентября 2020
китай коронавирус

В Китае продолжают фиксировать новые случаи коронавирусной инфекции. За последние сутки в статистику добавились еще 12 заболевших. Органы здравоохранения пришли к выводу, что инфекция была завозной. Кроме того, есть достаточно много инфицированных, которые не включены в общий статочет, поскольку болезнь протекает без симптомов.

Специалисты здравоохранения обращают внимание, что бессимптомных носителей коронавируса Китай не упоминает в статистике по заболевшим, хотя ежесуточно таких пациентов бывает до 20−30 человек. За сутки 6 сентября стало известно о еще 17 заразившихся, у который болезнь никак внешне себя не проявила, хотят тест дал положительный результат.

Как сообщает агентство Синьхуа, официально больше всего новых заразившихся за сутки выявили в Шанхае и в провинции Гуандун (по четыре человека). Еще о двоих заболевших сообщили медики провинции Сычуань. По одному случаю выявлено в Тяньцзине и Чунцине. Всего с начала эпидемии в Китае насчитали 2585 завозных случаев заболевания, 2408 уже победили болезнь.

Напомним, врачи все чаще наблюдают случаи повторного заражения коронавирусом. Несколько таких инцидентов были выявлены и в Украине.

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