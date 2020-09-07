Лукашенко больше не нужен: стало известно о сценарии, который Путин реализует в Беларуси

Оказывая на словах поддержку нынешнему президенту Беларуси Александру Лукашенко, хозяин Кремля Владимир Путин на деле реализует в стране тот же сценарий, который опробовал в Украине в 2004 и 2013 годах.

Такое мнение высказал в эфире телеканала «Украина 24» российский политик, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

«Это означает реализацию того самого путинского сценария по поглощению Беларуси. Подобное Путин пытался осуществить в Украине в 2004 году и особенно в 2013-м, когда пытался противостоять европейской интеграции Украины, пытался воздействовать финансово, пытался воздействовать на Януковича, шантажируя его, угрожая ему. Мы знаем, чем это закончилось», — отметил Илларионов.

Экс-советник Путина отметил, что белорусская нация сегодня политически мобилизована, и потому «простая аннексия Беларуси Кремлем невозможна».

«Путин это, кажется, понимает. Тем не менее, он насыщает белорусский госаппарат сейчас своими сотрудниками, консультантами, советниками», — считает экс-советник Путина.

В качестве примера он называет «оккупацию» российскими журналистами СМИ в Беларуси. Кроме того, есть большое количество советников в силовых органах. Российские вооруженные силы принимают участие в так называемых «маневрах» в Брестской и Гродненской областях.

Также Андрей Илларионов отметил, что интересы Кремля совпадают с интересами участников протестов.

Нынешний президент Беларуси должен уйти в отставку и провести свободные честные выборы, на чем настаивает все белорусское общество, за исключением силовиков. В этом вопросе на короткий срок интересы белорусского общества совпадают с тактическими интересами Путина, потому что Путину Лукашенко в долгосрочной перспективе не нужен.

«Путин намучился с ним последние 20 лет. Он хотел бы, чтобы Лукашенко ушел, и в руководстве Беларуси были люди, которые были бы в гораздо большей степени склонны к осуществлению аншлюса, аннексии, создания новой степени союзного государства России и Беларуси», — уверен Илларионов.

По его словам, тактический союз Путина и Лукашенко очень короткий.

«Как только Лукашенко уходит, Путин заинтересован в том, чтобы во главе Беларуси оказался прокремлевский, пропутинский человек. Подавляющее большинство граждан Беларуси в этом не заинтересованы, они заинтересованы в том, чтобы были проведены свободные выборы», — отметил бывший советник российского президента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в воскресенье, 6 сентября, в Беларуси продолжились акции протеста, о которых объявляла оппозиционерка Светлана Тихановская. По приблизительным оценкам, участвовать в шествии вышли до 120 тысяч человек. Они прошли до Дворца независимости, а далее путь колонне преградил кордон спецназа. Люди скандировали: «Мы здесь власть» и предлагали оцеплению пересчитать протестующих.

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