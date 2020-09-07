Удар тайфуна "Хайшэнь" по Японии: пострадали 36 человек, сотни тысяч домов остались без электричества (видео)

На Японских островах продолжает свирепствовать тайфун «Хайшэнь», который обрушился на этот регион в ночь с воскресенья на понедельник.

В результате удара стихии пострадали не менее 36 человек, передает CNN.

Больше всего людей получили травмы на острове Кюсю в префектурах Нагасаки, Кагосима и Кумамото. Также сообщается о четырех пострадавших в расположенной к западу от Кюсю префектуре Ямагути.

Сильные порывы ветра ночью повредили линии электропередач, в результате чего около 440 тыс. домов на юго-западе Японии остались без света. Из-за тайфуна еще почти 800 тыс. человек получили указание и рекомендации от местных властей покинуть свои дома и разместиться в специальных эвакуационных центрах, а общее число таких жителей по сравнению с воскресеньем выросло с 7,5 до 8,28 млн.

Тайфун «Хайшэнь» в настоящее время движется со стороны Японии к Корейскому полуострову со скоростью 40 км/ч. Скорость порывов ветра в эпицентре достигает 60 м/с. Из-за шторма на юго-западе Японии в течение понедельника может выпасть более 200 мм осадков.

Премьер-министр Синдзо Абэ в воскресенье провел экстренное заседание правительства, на котором отдал распоряжение сделать все необходимое для защиты местного населения. При канцелярии премьера действует кризисный штаб, координирующий деятельность соответствующих министерств и ведомств, вовлеченных в работу по предотвращению ущерба от тайфуна.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 31 августа по 1 сентября ночью вблизи островов японской префектуры Окинава пронесся тайфун «Майсак». Скорость ветра вблизи его центра была в 162 км/ч, порывы — 234 км/час. Также немалые проблемы он доставил российскому Приморью.

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