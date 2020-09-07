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Мир

Опасаются за свое здоровье и жизнь: более ста белорусов попросили убежище в Польше

2:50 7 сентября 2020
Протесты в Беларуси

Более сотни белорусских оппозиционеров попросили политического убежища в Польше после жестокого подавления народного недовольства в Минске и других городах страны.

Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, пишет «Польское радио».

Дворчик отметил, что Польша хочет, чтобы Беларусь была свободной, суверенной и независимой, чтобы каждый мог свободно выражать свои убеждения.

«Пока белорусы не смогут свободно, без ограничений говорить о своих взглядах, убеждениях, каждый человек, пострадавший от политических репрессий в Беларуси, может рассчитывать на помощь и защиту польского государства. Таких лиц, которые обратились после выборов, уже более 100 Они хотят остаться на территории Республики Польша, так как опасаются за свое здоровье, за свою жизнь», — сказал польский чиновник.

Также он сообщил, что на 9 сентября запланирована встреча премьер-министра Матеуша Моравецкого с лидером белорусской оппозиции Святланой Цихановской. Целью является обсуждение нынешней ситуации в Беларуси.

Напомним, члена белорусского координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую в августе арестовали в ночь на 5 сентября, силой вывезли к границе с Польшей и выпустили в нейтральной полосе. Ранее против координационного совета оппозиции Беларуси возбуждено уголовное дело; оппозиционерам инкриминируют попытку захвата власти.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что несмотря на «паузу» в дипломатических отношениях с Беларусью, отношения между странами и народом соседней страны сохраняются. И дипломатические отношения, и отношения в более широком смысле — между нашими народами.

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