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Мир

Громили витрины и били лежачих: ОМОН и титушки разогнали мирный митинг в Беларуси (видео)

19:50 6 сентября 2020
разгон митинга

В Беларуси силовики жестко разогнали 100-тысячную акцию протеста на проспекте Победителей. Очевидцы утверждают, что собравшийся Марш единства никак не провоцировал милицию, но в какой то момент все стоявшие в оцеплении омоновцы кинулись на протестующих и несколько десятков человек успели задержать.

Видео приводит tut.by.

По информации белорусских СМИ, в разгоне мирной акции участвовали не только силовики в спецэкипировке. На помощь ОМОНу пришли так называемые титушки — молодые люди спортивного телосложения, в гражданской одежде, но скрывающие лица под шапками-балаклавами.

Вооружившись резиновыми дубинками, мужчины в штатском помогали усмирять задержанных и тащить их в автозаки.

В поисках участников митинга милиция и их помощники не смущались силовых методов. Была разгромлена стеклянная дверь кафе, за которой пытались укрыться минчане. Сотрудники заведения говорят, что в зал ворвались 15−20 человек в масках и задержали клиентов.

Напомним, ранее оппозиционерка Светлана Тихановская пригрозила Александру Лукашенко, что несмотря ни на что протесты в Беларуси не закончатся никогда.

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Громили витрины и били лежачих: ОМОН и титушки разогнали мирный митинг в Беларуси (видео)

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