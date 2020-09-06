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Мир

Бесконечная колонна: марш протеста в Минске собрал 100 тысяч участников (впечатляющие фото)

17:15 6 сентября 2020
протесты

В Беларуси продолжились акции протеста, о которых объявляла оппозиционерка Светлана Тихановская. В Минске 6 сентября проспект Победителей был заполнен митингующими. По приблизительным оценкам, участвовать в шествии вышли до 120 тысяч человек. Они прошли до Дворца независимости, а далее путь колонне преградил кордон спецназа. Люди скандировали: «Мы здесь власть» и предлагали оцеплению пересчитать протестующих.

«Бесконечная колонна протестующих, упирающаяся в кордон охраны Дворца», — описывают происходящее в Минске комментаторы в соцсетях.

марш минск

Наблюдатели шутят, что власти и эту акцию назовут малочисленной.

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются уже 29-й день. Участники уличных акций требуют честных выборов и наказания для тех, кто применял силу к мирным протестующим.

Фото Чай з малинавым варэннем/Facebook, tut.by

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Бесконечная колонна: марш протеста в Минске собрал 100 тысяч участников (впечатляющие фото)

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