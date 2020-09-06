Россиянку оштрафовали за носки с изображением конопли

В России женщину оштрафовали на четыре тысячи рублей за то, что она опубликовала в Instagram и Вконтакте фотографию носков с изображением конопли. Соответствующее административное дело Ленинский районный суд Пензы рассмотрел еще месяц назад.

Суд постановил, что, опубликовав фотографии, жительница Пензы Юлия Коткова «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства». Ее признали виновной по части 1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств).

Как говорится в решении суда, Коткова полностью признала свою вину в правонарушении, а также заявила, что уже выбросила носки с изображением конопли.

Как писали «ФАКТЫ», в декабре суд под Николаевом оправдал инвалида, растившего коноплю как лекарство. Уголовный процесс по факту незаконного выращивания каннабиса (ст. 310 УК) жителем Вознесенского района Виталием Румянцевым продолжался два года, и закончился беспрецедентным для Украины решением. Его едва не осудили на семь лет, но в дело вмешались правозащитники, они начали ездить на суды и сделали процесс публичным. Суд полностью оправдал Румянцева.

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